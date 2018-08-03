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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüphelenen 5 kişiye uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İHA | 03.08.2018 - 09:42..
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Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerine el konuldu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen G.E., B.E., A.T., M.K. ve Z.G. yakalandı.

PARÇALAR HALİNDE UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Yakalanan şahıslara yapılan üst, araç ve ev aramalarında, 10 parça halinde uyuşturucu maddelerden metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan kullanılmış halinde alüminyum folyo rulosu ve 1 adet yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan 5 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

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