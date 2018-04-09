Kayseri'de uyuşturucu taciri iki kişi gözaltına alındı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.K.(38) ve H.I.(22) yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAKTAN İŞLEM YAPILDI

Şahısların ev, araba ve üst aramalarında satışa hazır halde toplam 5 parça uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, 8 adet uyuşturucu maddelerden Extacy hap, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet sahte 100 TL lik banknot ele geçirildi. Yakalanan iki şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.