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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Kayseri'de polis tarafından bir ay içinde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 50 kişi tutuklandı.

20.11.2017 - 16:37
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 15 Ekim- 14 Kasım tarihinde, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 314 kişiye işlem yapıldı.

ZEHİR TACİRLERİNE NEFES YOK

Gözaltına alınan 50 kişi tutuklanırken, 10 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlar sonucunda 113 gram kubar esrar, 39 gram toz esrar, 84 gram eroin, 381 gram metamfetamin, 584 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

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