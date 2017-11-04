Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda 7 kişi yakalandı.
UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDILAR
Şüphelilerden M.A (38), M.Ç (27) ve B.Y.'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Diğer 4 zanlı ise uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla işlem yapılarak serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 13.40 gram bonzai ele geçirildi.