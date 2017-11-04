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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Kayseri'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

04.11.2017 - 10:06
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Merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda 7 kişi yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerden M.A (38), M.Ç (27) ve B.Y.'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Diğer 4 zanlı ise uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla işlem yapılarak serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 13.40 gram bonzai ele geçirildi.

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