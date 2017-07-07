Kayseri'de zabıta- seyyar satıcı kavgası

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerindeki Mescid-i Aksa Camisi önünde seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak isteyen zabıtalar ile satıcılar arasında tartışma yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, 2 YARALI

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine, polis müdahalede etti. Bu sırada polis memuru İlyas Bircan ile zabıta Mustafa Demirci, itiş-kakış sırasında düşerek, hafif yaralandı. Yaralı Bircan ile Demirci, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

