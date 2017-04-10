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Kayseri'de zehir tacirleri suçüstü yakalandı

Kayseri'de 2 kişi, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanarak tutuklandı.

10.04.2017 - 15:27
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Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen Arzu Uyumaz ve Mesut Sarıçiçek, polis tarafından suçüstü yakalandı.

3 GRAM BONZAİ İLE YAKALANDI

Üzerlerindeki 3 gram bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcıları, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Zehir tacirleri, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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