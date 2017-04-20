Kayseri'de zimmetçi bankacı teslim oldu

Kayseri'de, bir bankada bireysel müşteri yönetmen yardımcısı olarak görev yapan 32 yaşındaki Kenan K., internet üzerinden oynanan bahislere merak sardı.

Maaşının neredeyse tamamıyla yurtiçi ve yurtdışı sitelerden bahis oynayan Kuşçu, kazanma hırsına yenilince, gurbetçilerin durağan haldeki hesaplarından zimmetine para geçirmeye başladı.

1 YILDA 23 GURBETÇİDEN 1 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTI

Kenan K., 1 yılda 23 gurbetçiden 1 milyon liralık vurgun yaptı. Ne banka yönetiminin ne de mevduat sahiplerinin farkına varmadığı olay, vicdanı ağır basan Kenan K.'nin polise giderek kendisini ihbar etmesiyle ortaya çıktı.

"VİCDAN AZABI ÇEKTİĞİM İÇİN TESLİM OLDUM"

Gözaltına alınan Kenan K. ifadesinde, "Kendimi bahis oyunlarına kaptırınca, daha çok kazanmak istedim. Hırsıma yenilerek, müşterilerin hesaplarındaki paraları bir tanıdığımın hesabına aktarıp oynamaya başladım. Ama kazanamadım. Vicdan azabı çektiğim için teslim oldum" dedi. Bankacı 'görevi kötüye kullanmak' ve 'zimmet' suçlarından tutuklandı.