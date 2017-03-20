Kayseri'deki FETÖ operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 22 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve amirlerin de bulunduğu şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ali Ç, Ali Mehmet B, Aslan D, Beyazıt K, Ziya Ç, Ahmet Y, Ali T, Adem U, Hasan Dede T, Behcet Y, Mehmet Ç, Köksal T, Metin A, Naim Y, Abdurrahman K, Naci A, Köksal T, Yasin A ve İsa Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.B, Y.Ş. ve M.H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.