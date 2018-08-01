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Kayseri'deki kazada itfaiye erleri büyük patlamayı önledi

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA | 01.08.2018 - 23:45..
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TOKİ Demokrasi Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda, Osman Demir idaresindeki 50 AE 906 plakalı otomobil, İbrahim Durmuş yönetimindeki 38 AAC 909 plakalı araçla çarpıştı.

Kayseri'deki kazada itfaiye erleri büyük patlamayı önledi

 

KAÇAKLAR ÖNLENDİ FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazada sürücüler ve Fidan Demir yaralandı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçlardaki gaz kaçağı önlendi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

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