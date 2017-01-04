Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili 4 gözaltı

Kayseri'de çarşı iznine giden askerlerin de içerisinde olduğu halk otobüsünün yanında bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 14 asker şehit olmuştu, 56 kişi de yaralanmıştı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Hain saldırıda kullanılan araca bombanın Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yüklendiğini tespit etti. Bu kapsamda şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütülen ekipler, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda isimleri belirtilmeyen biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.