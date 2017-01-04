Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili 4 gözaltı

Sivas'ta trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan uygulamada, 17 kişilik minibüse 42 öğrenci alındığı tespit edildi.

İzmir'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 37 göçmen hava destekli operasyonda yakalandı. O anlar ise kameraya kaydedildi..

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Almanya için 2017, seçim yılı olacak

Almanya’da Şubat ayında cumhurbaşkanlığı, Mart ve Mayıs aylarında üç eyalette mahalli ve Eylül ayında ise genel seçimler yapılacak..