taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Kayserili adam çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

Arızalı aracını tamir götürmek isteyen bir adam, trafiği birbirine kattı.

07.10.2017 - 10:43
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi önünden Talas İlçesi'ne yönüne giden otomobilin ön kaputunda oturan bir kişi, arızalı otomobili tamire götürmek için çalışır haldeki arkadaki otomobilin kaputuna oturarak, öndeki aracı ayakları ile itti.

Kayserili adam çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

AYAKLARIYLA DİĞER ARACI İTTİ

Kent merkezinden, Talas İlçesi yönüne giden Komandolar Caddesi'nde hareket halindeki otomobilin ön kaputuna oturan kişiyi görenler şaşırdı.

Ön kaputun üzerinde oturan kişinin önünde giden diğer otomobili yaklaştıkları zaman zaman dokunarak ittiği dikkat çekti.

Kayserili adam çekme halatı yerine bacaklarını kullandı VİDEO

Kayserili adam çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

"ÖNÜNE BAK OĞLUM"

Arızalı aracın tamire götüren iki arkadaşın, tamponlarının zarar görmemesi için bu yolu bulduğu ifade edildi.

Oturduğu kaput üzerinden önündeki aracı iten kişi, tehlikeli yolculukta kendisine şaşırarak bakanlara tepki göstererek, "Önüne bak oğlum” diye çıkıştı.

Kayserili adam çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

Kayserili adam çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

Kayserili adam çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

Kayserili adam çekme halatı yerine bacaklarını kullandı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da bir kadının bağırsağından solucan çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 69 yaşındaki kadının bağırsağı ameliyat edildi.
Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan adam öldü
Adıyaman'ın Tut İlçesi'nde devrilen traktörün altına kalan 40 yaşındaki Hanifi Altuntaş öldü.
Ankara'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan çift öldü
Ankara'da, bir çifti otomobillerini durdurarak öldüren saldırgan daha sonra intihar etti.
Balkonda uyuşturucu komasına giren genci itfaiye kurtardı
Bursa'da inşaat halindeki bir binada uyuşturucu madde kullanan ve balkonda komaya giren Hakan C., itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

407
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den plaka paylaşımı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den plaka paylaşımı

177
Aslıhan Doğan'dan maç sonrası olay paylaşım

Aslıhan Doğan'dan maç sonrası olay paylaşım

64
İdlib operasyonu başladı

İdlib operasyonu başladı

86
Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor

Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor

95
Katalonya bağımsızlık referandumunun resmi sonuçları

Katalonya bağımsızlık referandumunun resmi sonuçları

21
Kerkük'e gitmek isteyen Ülkücü sayısı

Kerkük'e gitmek isteyen Ülkücü sayısı

256
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM