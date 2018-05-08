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Kayserili lise öğrencileri protez kol üretti

Kayseri Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TÜBİTAK'ın Bilim Fuarı için sensörlü protez kol üretti.

Özel Haber | 08.05.2018 - 17:50..
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Genellikle eğitim kaliteleriyle eleştirilen meslek liseleri, ülkemizin geleceği için kendi imkanlarını kullanarak katkı sağlamaya devam ediyorlar.

Ensonhaber Whatsapp Hattı'na gönderilen videoda öğrenciler imza attıkları başarıyı sergilediler.

KAYSERİLİ ÖĞRENCİLERDEN PROTEZ KOL

Kayseri Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK'ın Bilim Fuarı'na katılmak için kendi imkanlarıyla düşük maliyete protez kol yaptılar.

Kayserili lise öğrencileri protez kol üretti VİDEO

15 LİRAYA MÂL ETTİLER

Öğrenciler, kolun plastik kısmını 3 boyutlu yazıcıyla kendileri üretirken, Türkiye'de üretilmiyor denilen kas sensörünü ise 15 liraya imal ettiler.

Kayserili lise öğrencileri protez kol üretti

 

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