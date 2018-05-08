Genellikle eğitim kaliteleriyle eleştirilen meslek liseleri, ülkemizin geleceği için kendi imkanlarını kullanarak katkı sağlamaya devam ediyorlar.
Ensonhaber Whatsapp Hattı'na gönderilen videoda öğrenciler imza attıkları başarıyı sergilediler.
KAYSERİLİ ÖĞRENCİLERDEN PROTEZ KOL
Kayseri Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK'ın Bilim Fuarı'na katılmak için kendi imkanlarıyla düşük maliyete protez kol yaptılar.
Kayserili lise öğrencileri protez kol üretti VİDEO
15 LİRAYA MÂL ETTİLER
Öğrenciler, kolun plastik kısmını 3 boyutlu yazıcıyla kendileri üretirken, Türkiye'de üretilmiyor denilen kas sensörünü ise 15 liraya imal ettiler.