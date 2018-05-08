Kayserili lise öğrencileri protez kol üretti

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AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...