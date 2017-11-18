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Kayseri'nin ödüllü tek kadın kelle paçacısı

Kayseri'de, 'bu ne kadar dayanacak ki' denilen esnaf lokantası sahibi Nimet Seyhan emekliliğini bekliyor.

18.11.2017 - 10:54
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Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak'ta bulunan esnaf lokantasının işletmecisi 56 yaşındaki Nimet Seyhan, yaşadığı zorluklarına rağmen 15 yıldır kelle paça yemekleri yapıyor.

"DAYI, AMCA DİYORLARDI"

Mesleğe başladığında çevresindekilerin bu işi yapamayacağını düşündüğünü belirten esnaf Nimet Seyhan, Kayseri'nin ilk kadın kellecisi benim. 15 yıl önce şaşkın bakıyorlardı ve (Bu ne kadar dayanacak ki) diyorlardı. Bu erkek işi olduğu için güç istiyor. Epey bir süre alışamadılar, (Dayı, amca) diye hitap ediyorlardı. Daha sonra bayan olduğu için daha temiz olacağını düşünerek geliyorlar. Ben onlardan onlarda benden memnun. Hepsi benim kardeşim gibi, gelmeyen olduğu zaman arıyorum, (Ne yaptı acaba rahatsız mı) diye merak ediyorum ifadelerini kullandı.

İŞİMİ SEVİYORUM

İşini çok sevdiğini söyleyen Seyhan, Ödül aldım, evet. Ödülüm var ve bu yıl Lokantacılar Odası'ndan plaket aldım. Kayseri'nin meslekleri ve kitaplarında yer aldım. İşimden memnunum ama emekli olunca gelir miyim, gelmez miyim bilmiyorum. Allah izin verirse 5 ay sonra emekli olacağım diye konuştu.

Kelleyi nasıl yaptığını aktaran Seyhan, Kelleyi dışarıdan alıyorum ve depo kullanmıyorum. Kendim aldığım için günlük alıyorum. Yıkıyorum, fırınlıyorum sabah gelip servise hazırlıyorum. Yapması zahmetli ama işimi seviyorum. Zor bir iş ama seversen zor değil. Bu işi sevmezsen bir gün durmazsın ama ben mücadele etmeyi seviyorum. İhtiyacım ve öğrencilerim vardı çok şükür bitti onları okuttum ifadelerini kullandı.

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