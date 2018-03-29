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Kayseri'yi sel ve heyelan vurdu

Yahyalı ilçesinde şiddetli yağmur, yaşamı felç etti. Mahsur kalan 3 kişi, jandarma, AFAD ve Yahyalı Belediye İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yahyalı-Ulupınar yolu heyelandan kapandı.

DHA | 29.03.2018 - 13:16..
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Bu sabah başlayan şiddetli yağmur yağışı, Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki Kapuzbaşı Güney Şelalesi, Ulupınar ve Büyükçakır mahallelerinde etkili oldu.

Metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi sonucu Zamantı Irmağı taştı, bölgede sel oluştu. Çok şiddetli yağış nedeniyle Kapuzbaşı şelaleleri çevresindeki turistik tesis ve pansiyonlarda 3 kişi mahsur kaldı.

Kayseri'de yoğun yağış sele neden oldu VİDEO

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Mahsur kalanları Yahyalı İlçe Jandarma timleri, Kayseri'den gelen AFAD ve Yahyalı Belediyesi İtfaiye ve Fen İşleri ekipleri kurtardı. Sel sonrası ilçeye 80 kilometre uzaklıktaki Ulupınar Mahallesi'nde heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'yi sel ve heyelan vurdu

Kayseri'yi sel ve heyelan vurdu

Kayseri'yi sel ve heyelan vurdu


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