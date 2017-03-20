Kayyum atanan belediyede elektrik üretimi

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, atık su tesisinde enerji üretimine başladı.

VATANDAŞ HİZMET GÖRÜYOR

Belediye Başkan Vekili olarak Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy görevlendirildi. Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatıyla belediye ekipleri, vatandaşın yıllardır hasret kaldığı kaliteli belediyecilik hizmetinin gerçekleştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda belediye; temizlik, asfalt, yeşil alan, içme suyu, yol yapımında kısa sürede önemli mesafe katetti.

Diğer taraftan da başta kadın ve çocuk ile dezavantajlı aileler olmak üzere toplumun her kesimine destek sunuyor.

METAN GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, projeyi Batman Çayı kenarında 12 milyon avro harcamayla kurdu.

2011 yılında faaliyete giren atık su arıtma tesisinde metan gazından elektrik enerjisi üretilmesini için de proje hazırladı.

MALİYET 90 BİN LİRA

Proje kapsamında tesise 90 bin lira maliyetle kojenerasyon elektrik üretim ünitesi oluşturuldu.

Bu ünite sayesinde atık sudan oluşan metan gazından elektrik enerjisi üretiliyor.

Ayrıca fiziksel arıtmadan elde edilen katı atıklardan ise gübre üretimi gerçekleştiriliyor.

AYDA 100 BİN LİRALIK ELEKTRİK

Başkan Vekili Aksoy, kurdukları ünitenin 90 bin liraya mal olduğunu söyledi. Atık tesisinde enerji üretimi yaptıklarını dile getiren Aksoy, "90 bin liralık bir yatırımla ayda 100 bin liralık elektrik üretiyoruz" dedi.

"BELEDİYE GERİ KALMIŞ"

Batman'ın gerek katı atık ve gerek kanalizasyon atıklarının değerlendirilmesi konusunda istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti: "Üzülerek söylemek zorundayım ki gerek katı atık konusunda gerek kanalizasyon atıkları konusunda istenilen yerde değiliz. Bu konuda belediye geri kalmış. Biz bu farkı kapatmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem atıkların çevre sorunu olmaktan çıkması açısından hem de ekonomik değeri olan atıklardan yararlanmak açısından çalışmalarımızı en kısa zaman da tamamlamış olacağız."