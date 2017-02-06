Kayyum atanan belediyeden evde temizlik hizmeti

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman'ın vatandaşa kaliteli hizmet sunulması talimatıyla çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olanların evlerinde detaylı temizlik yapıyor.

TOZ ALIP EŞYALARI TEMİZLİYORLAR

Ekipler, yanlarında getirdikleri malzemelerle toz alıp, eşyaları temizliyor.,

Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların taleplerini alan ekipler, istekleri Mardin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine iletiyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Belediye görevlilerine çay ikram eden vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Ev temizliği yapılan Zekiye Öztürk, terör saldırılarından dolayı bedensel engelli ablasıyla birlikte Nusaybin'den Mardin'e yerleşmek zorunda kaldığını söyledi.

ALLAH RAZI OLSUN

Komşularının yardım ettiğini anlatan Öztürk, "Mardin Büyükşehir Belediyesinden geldiler, evimizi temizlediler. Allah razı olsun. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Mardin Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi bu hizmeti sundu." dedi.

GÜZEL BİR HİZMET OLDU

Mesude Ertakgöz de hasta ve yaşlı insanlar için çok iyi bir hizmet sunulduğunu ifade etti. Belediye ekiplerinin yaptığı hizmetten dolayı memnun olduğunu kaydeden Ertakgöz, "Belediye Başkanı bu konularda hassas davranıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptıkları temizlikten dolayı memnunuz. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Belediye yönetimi değiştikten sonra bu hizmet bize sunuldu. Güzel bir hizmet oldu. Böyle bir imkanın bize sağlanması güzel. Bizim gibi hasta insanlar için çok iyi oldu. Allah razı olsun." diye konuştu.