taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.991
USD
3,6923
EURO
3,9668
ALTIN
145,10
PETR
56,6700

Kayyum atanan belediyeden evde temizlik hizmeti

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara ev temizliği hizmeti veriyor.

06.02.2017 - 13:53
  1. Haberler
  2. Gündem
Kayyum atanan belediyeden evde temizlik hizmeti

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman'ın vatandaşa kaliteli hizmet sunulması talimatıyla çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olanların evlerinde detaylı temizlik yapıyor.

TOZ ALIP EŞYALARI TEMİZLİYORLAR

Ekipler, yanlarında getirdikleri malzemelerle toz alıp, eşyaları temizliyor.,

Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların taleplerini alan ekipler, istekleri Mardin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine iletiyor.

Kayyum atanan belediyeden evde temizlik hizmeti

VATANDAŞ MEMNUN

Belediye görevlilerine çay ikram eden vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Kayyum atanan belediyeden evde temizlik hizmeti

Ev temizliği yapılan Zekiye Öztürk, terör saldırılarından dolayı bedensel engelli ablasıyla birlikte Nusaybin'den Mardin'e yerleşmek zorunda kaldığını söyledi.

ALLAH RAZI OLSUN

Komşularının yardım ettiğini anlatan Öztürk, "Mardin Büyükşehir Belediyesinden geldiler, evimizi temizlediler. Allah razı olsun. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Mardin Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi bu hizmeti sundu." dedi.

Kayyum atanan belediyeden evde temizlik hizmeti

GÜZEL BİR HİZMET OLDU

Mesude Ertakgöz de hasta ve yaşlı insanlar için çok iyi bir hizmet sunulduğunu ifade etti. Belediye ekiplerinin yaptığı hizmetten dolayı memnun olduğunu kaydeden Ertakgöz, "Belediye Başkanı bu konularda hassas davranıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptıkları temizlikten dolayı memnunuz. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Belediye yönetimi değiştikten sonra bu hizmet bize sunuldu. Güzel bir hizmet oldu. Böyle bir imkanın bize sağlanması güzel. Bizim gibi hasta insanlar için çok iyi oldu. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kayyum atanan belediyeden evde temizlik hizmeti

Kayyum atanan belediyeden evde temizlik hizmeti

Kayyum atanan belediyeden evde temizlik hizmeti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

51
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

56
Tosic'e büyük ceza yolda

Tosic'e büyük ceza yolda

46
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

249
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

79
Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

47
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM