Kayyum atanan belediyeler listesi

Terör örgütü PKK'ya finansörlük yapan HDP'li belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından tek tek kayyum ataması yapıldı.
Göreve başlayan kayyumalar, halkı hizmetle tanıştırdı.
ERDOĞAN'DAN NET TALİMAT
Başarılı çalışmalarla kentlerin görünümlerini değiştiren kayyumlar konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net bir açıklama geldi.
Yapılan çalışmaları gözardı etmeyen Başkan Erdoğan, yerel seçimlerde sandıktan terörle ilişkili kişilerin çıkması durumunda yeniden kayyum ataması yapılacağını söyledi.
KAYYUM ATANAN BELEDİYELER
Bu sözlerin ardından gözler kayyum ataması yapılan belediyelere çevrildi.
İşte o belediyeler:
DİYARBAKIR
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Sur Belediyesi
Hani Belediyesi
Kayapınar Belediyesi
Yenişehir Belediyesi
Silvan Belediyesi
Kulp Belediyesi
Bismil Belediyesi
Kocaköy Belediyesi
Lice Belediyesi
Dicle Belediyesi
VAN
Van Büyükşehir Belediyesi
Özalp Belediyesi
İpekyolu Belediyesi
Erciş Belediyesi
Edremit Belediyesi
Çatak Belediyesi
Muradiye Belediyesi
Başkale Belediyesi
Gürpınar Belediyesi
Saray Belediyesi
Çaldıran Belediyesi
Bahçesaray Belediyesi
MARDİN
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Dargeçit Belediyesi
Derik Belediyesi
Mazıdağ Belediyesi
Nusaybin Belediyesi
Kızıltepe Belediyesi
Artuklu Belediyesi
Ömerli Belediyesi
Savur Belediyesi
HAKKARİ
Hakkari Belediyesi
Çukurca Belediyesi
Yüksekova Belediyesi
ŞIRNAK
Şırnak Belediyesi
Cizre Belediyesi
Silopi Belediyesi
İdil Belediyesi
Beytüşşebap Belediyesi
Sırtköy Belde Belediyesi
Başverimli Belde Belediyesi
Kumçatı Belde Belediyesi
Uludere Belediyesi
Görümlü Belde Belediyesi
Fındık Belde Belediyesi
BATMAN
Batman Belediyesi
Beşiri Belediyesi
Gerçüş Belediyesi
İkiköprü Belde Belediyesi
SİİRT
Siirt Belediyesi
Eruh Belediyesi
Baykan Belediyesi
Veyselkarani Belediyesi
Gökçebağ Belde Belediyesi
AĞRI
Ağrı Belediyesi
Ağrı Diyadin Belediyesi
Tutak Belediyesi
Doğubeyazıt Belediyesi
ERZURUM
Hınıs Belediyesi
Karayazı Belediyesi
Karaçoban Belediyesi
Tekman Belediyesi
IĞDIR
Tuzluca Belediyesi
Hoşhaber Belde Belediyesi
MUŞ
Bulanık Belediyesi
Varto Belediyesi
Malazgirt Belediyesi
ŞANLIURFA
Suruç Belediyesi
Halfeti Belediyesi
Viranşehir Belediyesi
Bozova Belediyesi
BİTLİS
Bitlis Belediyesi
Ovakışla Belde Belediyesi
Mutki Belde Belediyesi
Hizan Belde Belediyesi
Yolalan Belde Belediyesi
Güroymak Belediyesi
TUNCELİ
Tunceli Belediyesi
MERSİN
Akdeniz Belediyesi
ELAZIĞ
Karakoçan Belediyesi
KARS
Digor Belediyesi