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Kayyum atanan belediyeler listesi

Başkan Erdoğan, teröre bulaşmış kişilerin sandıktan çıkması durumunda kayyum atamalarının yapılacağını söyledi. Gözler, atama yapılan belediyelere çevrildi.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 13:28..
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Kayyum atanan belediyeler listesi

Terör örgütü PKK'ya finansörlük yapan HDP'li belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından tek tek kayyum ataması yapıldı.

Göreve başlayan kayyumalar, halkı hizmetle tanıştırdı.

ERDOĞAN'DAN NET TALİMAT

Başarılı çalışmalarla kentlerin görünümlerini değiştiren kayyumlar konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net bir açıklama geldi.

Yapılan çalışmaları gözardı etmeyen Başkan Erdoğan, yerel seçimlerde sandıktan terörle ilişkili kişilerin çıkması durumunda yeniden kayyum ataması yapılacağını söyledi.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELER

Bu sözlerin ardından gözler kayyum ataması yapılan belediyelere çevrildi.

İşte o belediyeler:

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Sur Belediyesi

Hani Belediyesi

Kayapınar Belediyesi

Yenişehir Belediyesi

Silvan Belediyesi

Kulp Belediyesi

Bismil Belediyesi

Kocaköy Belediyesi

Lice Belediyesi

Dicle Belediyesi

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi

Özalp Belediyesi

İpekyolu Belediyesi

Erciş Belediyesi

Edremit Belediyesi

Çatak Belediyesi

Muradiye Belediyesi

Başkale Belediyesi

Gürpınar Belediyesi

Saray Belediyesi

Çaldıran Belediyesi

Bahçesaray Belediyesi

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Dargeçit Belediyesi

Derik Belediyesi

Mazıdağ Belediyesi

Nusaybin Belediyesi

Kızıltepe Belediyesi

Artuklu Belediyesi

Ömerli Belediyesi

Savur Belediyesi

HAKKARİ

Hakkari Belediyesi

Çukurca Belediyesi

Yüksekova Belediyesi

ŞIRNAK

Şırnak Belediyesi

Cizre Belediyesi

Silopi Belediyesi

İdil Belediyesi

Beytüşşebap Belediyesi

Sırtköy Belde Belediyesi

Başverimli Belde Belediyesi

Kumçatı Belde Belediyesi

Uludere Belediyesi

Görümlü Belde Belediyesi

Fındık Belde Belediyesi

BATMAN

Batman Belediyesi

Beşiri Belediyesi

Gerçüş Belediyesi

İkiköprü Belde Belediyesi

SİİRT

Siirt Belediyesi

Eruh Belediyesi

Baykan Belediyesi

Veyselkarani Belediyesi

Gökçebağ Belde Belediyesi

AĞRI

Ağrı Belediyesi

Ağrı Diyadin Belediyesi

Tutak Belediyesi

Doğubeyazıt Belediyesi

ERZURUM

Hınıs Belediyesi

Karayazı Belediyesi

Karaçoban Belediyesi

Tekman Belediyesi

IĞDIR

Tuzluca Belediyesi

Hoşhaber Belde Belediyesi

MUŞ

Bulanık Belediyesi

Varto Belediyesi

Malazgirt Belediyesi

ŞANLIURFA

Suruç Belediyesi

Halfeti Belediyesi

Viranşehir Belediyesi

Bozova Belediyesi

BİTLİS

Bitlis Belediyesi

Ovakışla Belde Belediyesi

Mutki Belde Belediyesi

Hizan Belde Belediyesi

Yolalan Belde Belediyesi

Güroymak Belediyesi

TUNCELİ

Tunceli Belediyesi

MERSİN

Akdeniz Belediyesi

ELAZIĞ

Karakoçan Belediyesi

KARS

Digor Belediyesi

 

 

 

 

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