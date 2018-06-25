Kayyum atanan belediyelerde HDP'nin oyu düştü

24 Haziran seçimlerinde milletin tercihi değişmedi. 24 yılda 15 farklı seçime katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yine dün geceye zaferle nokta koydu.

ERDOĞAN İNCE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Dün geceki seçimlerde Erdoğan yüzde 52,8 gibi rekor oy oranına ulaşarak yüzde 30,69'luk oy alan İnce'yi geride bıraktı. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM’de yer alacak.

HDP VE DEMİRTAŞ DÜŞÜŞTE

Alınan bu sonuçlarla da bir gerçek daha ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, HDP yüzde 11 oy aldı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aldığı yüzde 9,76 oy oranının gerisinde kaldı. Demirtaş, partisinin oy oranının da gerisine düşerek 3 milyon 887 bin 399 oy ile yüzde 8 oranında kaldı.

93 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütüyle ilişkili oldukları, lojistik, finans, araç gereç desteği sağladıkları iddiasıyla 93 belediye başkanı Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevden alınmıştı. Bu il ve ilçelere bakıldığında da HDP'nin oyu büyük oranda düşüş gösterdi.

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle bazı belediyelere kayyum atanan illerde de HDP'nin oyunda düşüş yaşanması dikkati çekti.

Diyarbakır'da 1 Kasım seçimlerinde yüzde 72 olan HDP'nin oyu yüzde 65'e, Batman'da yüzde 68,15'ten yüzde 62'ye, Hakkari'de yüzde 83,71'den yüzde 69,58'e, Mardin'de yüzde 68,36'dan 59,27'ye, Siirt'te yüzde 58,28'den 51,48'e, Şırnak'ta yüzde 85,53'ten yüzde 70'e, Van'da ise yüzde 65,53'ten yüzde 59'a düştü.

İL VE İLÇELERDE DÜŞÜŞ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde HDP'nin oyları yüzde 75,71'den, yüzde 65'e düştü. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 1 Kasım'da yüzde 84 oy alan HDP, 24 Haziran seçimlerinde ise yüzde 78 oranını yakaladı. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ise düşüş yaşayan HDP yüzde 79 oy aldı.