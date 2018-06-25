taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.038
USD
4,5998
EURO
5,3543
ALTIN
187,30
PETR
74,0200

Kayyum atanan belediyelerde HDP'nin oyu düştü

Daha önce Doğu ve Güneydoğu'da bazı belediyelere kayyum atanmış ve görev değişikliği yaşanmıştı. Şimdi bu bölgelerde HDP umduğunu bulamadı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 09:37..
  1. Haberler
  2. Gündem

24 Haziran seçimlerinde milletin tercihi değişmedi. 24 yılda 15 farklı seçime katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yine dün geceye zaferle nokta koydu.

ERDOĞAN İNCE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Dün geceki seçimlerde Erdoğan yüzde 52,8 gibi rekor oy oranına ulaşarak yüzde 30,69'luk oy alan İnce'yi geride bıraktı. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM’de yer alacak.

Kayyum atanan belediyelerde HDP'nin oyu düştü

HDP VE DEMİRTAŞ DÜŞÜŞTE

Alınan bu sonuçlarla da bir gerçek daha ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, HDP yüzde 11 oy aldı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aldığı yüzde 9,76 oy oranının gerisinde kaldı. Demirtaş, partisinin oy oranının da gerisine düşerek 3 milyon 887 bin 399 oy ile yüzde 8 oranında kaldı.

93 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütüyle ilişkili oldukları, lojistik, finans, araç gereç desteği sağladıkları iddiasıyla 93 belediye başkanı Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevden alınmıştı. Bu il ve ilçelere bakıldığında da HDP'nin oyu büyük oranda düşüş gösterdi.

Kayyum atanan belediyelerde HDP'nin oyu düştü

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle bazı belediyelere kayyum atanan illerde de HDP'nin oyunda düşüş yaşanması dikkati çekti.

Diyarbakır'da 1 Kasım seçimlerinde yüzde 72 olan HDP'nin oyu yüzde 65'e, Batman'da yüzde 68,15'ten yüzde 62'ye, Hakkari'de yüzde 83,71'den yüzde 69,58'e, Mardin'de yüzde 68,36'dan 59,27'ye, Siirt'te yüzde 58,28'den 51,48'e, Şırnak'ta yüzde 85,53'ten yüzde 70'e, Van'da ise yüzde 65,53'ten yüzde 59'a düştü.

Kayyum atanan belediyelerde HDP'nin oyu düştü

İL VE İLÇELERDE DÜŞÜŞ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde HDP'nin oyları yüzde 75,71'den, yüzde 65'e düştü. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 1 Kasım'da yüzde 84 oy alan HDP, 24 Haziran seçimlerinde ise yüzde 78 oranını yakaladı. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ise düşüş yaşayan HDP yüzde 79 oy aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

399
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

117
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

126
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

143
CHP'nin seçim yenilgisi

CHP'nin seçim yenilgisi

134
Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

51
Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Ankara'da

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM