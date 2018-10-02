Kayyumun yaptığı çocuk parkları yakıldı

Çukur siyasetiyle Doğu ve Güneydoğu’da bazı il ve ilçelerin yerle bir olmasına, yüz binlerce insanın ise göç etmesine neden olan terör örgütü PKK, şimdi de kayyum görevlendirilen belediyelerin hizmetlerini hedef almaya başladı.

"PARKLARA SAHİP ÇIKALIM"

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde Kaymakam Yusuf Turhan’ın kayyum olarak görevlendirildiği belediye tarafından çocukların zaman geçirmeleri için yaptırılan parktaki oyun grupları tahrip edildi. Belediye, sosyal medya hesaplarından parkın fotoğraflarıyla, “Yaptığımız hizmetler bazı çevrelerde rahatsızlık uyandırıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için oluşturduğumuz yaşam alanları tahrip ediliyor. Tüm duyarlı hemşehrilerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen çocuklarımızın parklarına sahip çıkalım” paylaşımında bulundu.

ÇOCUK PARKINI YAKTILAR

Siirt’te de, Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın’ın görevlendirildiği belediye, 1990’lı yıllarda terör örgütünün zulmünden kaçarak, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yapılan Afet Evleri Mahallesi’ne yerleşen ailelerin çocukları için, 1,5 yıl önce kilitli parke taşı ve çevre düzenlemesi yaptı. Mahalledeki çocuk potansiyeli göz önünde bulundurularak sosyal proje kapsamında çocuk parkı da oluşturuldu. Bu parktaki oyun grubu da yakılarak, tahrip edildi. Mahalle sakinleri kullanılamaz hale gelen oyun grubunu bu hale getirenlerin bir an önce bulunmasını istedi.





