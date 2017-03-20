Kaza geçiren eşiyle hastanede karşılaştı

Karaman'da inşaat işçisi 53 yaşındaki Hüseyin Gökçe, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından toprak zemine düştü. Ağır yaralan Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gökçe, ambulanstan indirilip, acil serviste alındığı sırada hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Selda Gökçe de sağlık görevlilerine yardım etmek istedi. Ancak sedyede kanlar içindeki yaralının eşi olduğunu fark edince şoke oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra sinir krizi geçiren Selda Gökçe, mesai arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalıştırıldı. Hüseyin Gökçe ise doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Selda Gökçe, acı haberle bir kez daha yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

