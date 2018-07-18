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Kaza geçiren kişiye yardım etmek isteyen kız darbedildi

Yalova'da aracın çarptığı bisiklet sürücüsünü yerden kaldırmak için yardım etmek isteyen genç kız, sürücünün yumruklu saldırısına uğradı.

İHA | 18.07.2018 - 16:46..
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Arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Berfin Artan, bisiklet sürücüsünü fark etmedi. Genç kız bisikletliyle çarpışmaktan son anda kurtulurken, bir araç sürücüsü bisiklete arkadan çarptı. Bisiklet sürücüsü İsmail T. yere düştü.

BOYUN TRAVMASI GEÇİRDİ

Artan, yere düşen bisiklet sürücüsü İsmail T.’ye yardım etmek için elini uzattı ancak beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Bisiklet sürücüsü İsmail T. yerden kalktığı gibi 18 yaşındaki genç kıza yumruk atarak saldırdı. Aldığı darbe karşısında yere düşerek bayılan Berfin Artan hastaneye kaldırıldı. Boynundan oluşan travma sonrasında hastanede gözlem altına alınan Artan'a boyunluk takıldı.

Kaza geçiren kişiye yardım etmek isteyen kız darbedildi VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan, olayı gören vatandaşlar genç kıza saldıran İsmail T.'yi linç etmek istedi. Olay yerine gelen polislerin sayesinde kurtulan İsmail T. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaza geçiren kişiye yardım etmek isteyen kız darbedildi


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