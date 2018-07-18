Kaza geçiren kişiye yardım etmek isteyen kız darbedildi

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Talisca Çin'deki ilk maçında hat-trick yaptı

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Çengelköy'de caddeler nehir oldu

1 Bilmediğimiz yönleriyle: Patlıcan Yaz mevsimi sebzesi olmasına rağmen, kışın da raflarda sıklıkla gördüğümüz patlıcanı, yetiştirildiği aylarda tüketmek en doğrusudur.

2 Ekipler Leyla’nın eşyalarını arıyor Ağrı’da 4 gündür, Leyla Aydemir'in olay günü üstünde olan saç tokası ve muskayı arayan ekipler, bir ipucu elde edemedi.

3 Kitap okuyan biriyle sevgili olmanın ayrıcalıkları Kitap okuyan bir sevgiliniz varsa ne kadar şanslı olduğunuzu anlayacaksınız...

4 Hulahop nedir Hulahop; küçük çocukların bellerinde çevirdikleri çembere verilen isimdir.

5 Irina Shayk: Dışarıda normal insan gibi yürümek istiyorum Rus model Irina Shayk, özel hayatı gizliliğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

6 Gümüşçün nedir Rutubetli ortamlarda bulunan, görünüş itibarıyla kırkayağa benzeyen gümüşçün, bir çeşit böcek türüdür.