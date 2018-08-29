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Kaza geçirenlerin cüzdanını çalan hırsız yakalandı

Diyarbakır'da otomobilin, şehir içi yolcu taşıyan minibüsle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

DHA | 29.08.2018 - 21:15..
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Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 AT 312 plakalı otomobil, sokaktan çıkarken, caddeden geçen Oğuz Güzelsoy yönetimindeki 21 M 016 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, Cebeli Nur Camisi'nin duvarına çarparak durdu. Kazada, minibüsteki yolculardan 7'si yaralandı. Minibüsün çarptığı cami duvarı delindi, önündeki elektrik panosu hasar gördü.

HIRSIZI SÜRÜCÜ FARK ETTİ

Yaralıların yardımına koşan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlarla birlikte yaralıları minibüsten çıkarmaya çalışan sürücü Oğuz Güzelsoy, bir kişinin yolcuların cüzdan ve kredi kartları ile cep telefonlarını çaldığını fark etti.

Yolcuların can havliyle kendilerini minibüsten dışarı atmaya çalıştığı sırada, yardım bahanesiyle gelip hırsızlık yapan şüpheli, Güzelsoy'un kendisini fark ettiğini anladı.

ÜZERİNDEN 2 KADIN ÇANTASI ÇIKTI

Sürücü, kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredekilerin de yardımıyla minibüste yakaladı. Adı açıklanmayan şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden, yaralanan yolculardan 3'üne ait kimlik kartı, farklı isimlere ait kredi kartları, 4 cep telefonu ve 2 kadın el çantası çıktı.

Yaralılar ise gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza geçirenlerin cüzdanını çalan hırsız yakalandı

Kaza geçirenlerin cüzdanını çalan hırsız yakalandı

Kaza geçirenlerin cüzdanını çalan hırsız yakalandı

Kaza geçirenlerin cüzdanını çalan hırsız yakalandı

Kaza geçirenlerin cüzdanını çalan hırsız yakalandı

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