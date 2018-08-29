Kaza geçirenlerin cüzdanını çalan hırsız yakalandı

Dolar olan soyadını değiştirmek için başvurdu

'Dolar' olan soyadını değiştirmek için başvuruda bulundu

CHP'nin 24 Haziran yenilgisini değerlendirdiği ve ODTÜ'lülerin sunum yaptığı Parti Meclisi toplantısı 8 saat sürdü.

Irak Kuzeyi Gara bölgesindeki hava harekatında, saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen silahlı en az dokuz terörist etkisiz hale getirildi.

İngiliz basını, Manchester United'daki koltuğu sallantıda olan Jose Mourinho'nun puan kaybı yaşaması durumunda takımdan gönderileceğini ve yerine Zinedine Zidane'ın getirileceğini yazdı.

Bakan Turhan, Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 135 bin yolcunun uçağı, 10 milyon kişinin otobüsü, 2 milyon 75 bin vatandaşın ise trenle seyahat etmeyi tercih ettiğini bildirdi.

1 Türkiye'de iPhone satışları düştü Başkan Erdoğan'ın iPhone'a boykot çağrısının ardından satışlar yüzde 65 oranında düşerek dibe vurdu.

2 Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın attığın bi tweet, takipçilerini şaşırttı. Görev süresince ABD'yi şeytan olarak niteleyen Ahmedinejad, şimdilerde Twitter'a vakit ayırmadan duramıyor.

3 Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi Hacılar ülkelerine dönmeye başladı. Suudi Arabistan topraklarındaki hacı nüfusu azalırken bu yıl da çok tartışılan konulardan biri de ülkedeki lüks hac turizmi oldu.

4 Üniversiteyi bırakıp PKK'ya katılan terörist öldürüldü Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki eğitimi yarıda bırakıp örgüte katılan Barış Mustafa Kalafat, Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

5 Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı Bayburt'ta kömür ve çıra olarak kullanılan siyah ve kahverengi taşların doğal kehribar olduğu anlaşıldı.

6 Alman muhabiri şoke eden Erdoğan hayranı çocuk Almanya'da dikilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli ile ilgili bir muhabir yayın yaparken aniden mikrofonu kapan çocuk "Erdoğan iyi bir başkan" dedi.