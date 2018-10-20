Kaza kurşunuyla şehit olan asker memleketine uğurlandı

Kars’ın Orbay Kışlası’nda kulübede nöbet tutan erler Ramazan Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı.

Bu sırada Ramazan Ş.’nin tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, Hakan Atan’ın başına isabet etti. Askeri yetkililer tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan piyade er Atan, yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen şehit Hakan Atan, otopsi sonrasında Erzurum Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törenle askeri uçakla memleketi Adana’ya uğurlandı.