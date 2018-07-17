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Kaza sonrası Şeyma Subaşı'ndan imalı paylaşım

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve iki kızının geçirdiği yat kazasından sonra Şeyma Subaşı Ilıcalı sosyal medya hesabından imalı paylaşımlarda bulundu.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 17:38..
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Bugün Bodrum'da mavi yolculuğa çıkmak için hazırlanan Zeynep Yılmaz ve kızları Leyla ile Yasemin Ilıcalı yatta korku dolu anlar yaşadı.

Kıyıdan ayrılan yat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan yattakilerin yardımına, çevredeki denizciler yetişti.

"İYİYE İYİLİK..."

Olayın ardından Şeyma Subaşı Ilıcalı sosyal medya hesabından, "Allah herkesin kalbine göre versin, iyiye iyilik..." şeklinde paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda da Zeynep Yılmaz ile Şeyma Subaşı Ilıcalı arasında sosyal medyada fotoğraf atışması yaşanmıştı.

Kaza sonrası Şeyma Subaşı'ndan imalı paylaşım

Acun'un eski eşi ve çocukları batma tehlikesi atlattıKaza sonrası Şeyma Subaşı'ndan imalı paylaşım



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