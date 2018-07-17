Kaza sonrası Şeyma Subaşı'ndan imalı paylaşım

Saçları ağarmaya başlamış orta yaşlı erkek anlamına gelen kıranta, olgunlaşmış erkek için de kullanılır.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve iki kızının geçirdiği yat kazasından sonra Şeyma Subaşı Ilıcalı sosyal medya hesabından imalı paylaşımlarda bulundu.

6

Göz sağlığına iyi gelen besinler

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin vücut direnci kadar göz sağlığını da yakından ilgilendirdiğini dile getiren Op. Dr. Elvan Yalçın, göz sağlığı için faydalı olan besinleri sıralıyor.