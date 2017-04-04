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Kaza süsü vererek araba çalan hırsızlar yakalandı

Hırsızların kaza süsü vererek araba çalma taktiği polis takibi sonucu ortaya çıktı.

04.04.2017 - 13:26
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İstanbul’da polisin 6 aylık takibi sonucu polisi bile şaşırtan bir yöntemle çaldıkları otomobillerin, motor ve şase numaralarını değiştirerek satan 10 kişilik bir şebeke yakalandı.

Kaza süsü vererek araba çalan hırsızlar yakalandı

Şüphelilerin gece sokak aralarında dolaşarak çalacakları araçlara çarpıp maddi hasar verdikleri, daha sonra camlarına  “Çok özür dilerim. Tanıdığım bir tamirci var. Ben yaptırırım." yazan kart bıraktıkları öğrenildi. Araç sahibinin kendilerini aramasının ardından şüpheliler, tamir için anlaştıkları kaportacıda aracın yedek kontak anahtarını yaptırdıkları, birkaç gün sonra da otomobili çaldıkları öğrenildi.

Kaza süsü vererek araba çalan hırsızlar yakalandı

40 OTOMOBİL ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin yeniden tamirhanelere götürdükleri otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak yaklaşık bir yılda farklı marka ve modelde 40 farklı aracı çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobiller bulunarak gerçek sahiplerine teslim edildi.

Kaza süsü vererek araba çalan hırsızlar yakalandı

POLİS 6 AY TAKİP ETTİ 6 İLDE OPERASYON YAPTI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda çaldıkları araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öğrenilen bir şebekeye karşı operasyon başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, İstanbul, Kocaeli, Sinop, Çanakkale, Ağrı ve Konya illerinde daha önceden tespit edilen 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda liderliğini Erdal E.’nin yaptığı 10 kişi gözaltına alındı.

Kaza süsü vererek araba çalan hırsızlar yakalandı

ORGANİZE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Organize bir şekilde çalışan oto hırsızlık şebekesinin kendi aralarında iş bölümü yaptıkları tespit edildi. Hepsi birbirine uzaktan akraba olan şüphelilerin bir kısmının otolara arkadan çarparak kart bıraktıkları, bir kısmının gelen oto sahiplerini karşıladığı ve kandırdığı, bir kısmının ise internet üzerinden motor ve şaşe numaralarını kullanmak üzere hurda araç buldukları öğrenildi. Poliste işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaza süsü vererek araba çalan hırsızlar yakalandı

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