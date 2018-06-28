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Kaza yapan anne ve bebeğini otobüsle hastaneye götürdü

Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, yolda denk geldiği trafik kazasında şoka giren kadın sürücü ile bebeğini otobüsle hastaneye götürdü.

AA | 28.06.2018 - 13:40..
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Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir, Gültepe Mahallesi Adliye Yolu'nda sefer yaparken 58 H 0083 plakalı bir otomobilin kaza yaptığını gördü.

Kaza yapan anne ve bebeğini otobüsle hastaneye götürdü

YOLCULARI İNDİRDİ

Güzergah üzerinde şahit olduğu kazada şok geçiren anne ile bebeğine yolcularla müdahale eden Taşdemir, otobüsteki yolcuları tahliye etti.

YARALILARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Taşdemir, daha sonra kadın sürücü ile bebeğini, sefer yaptığı güzergahın tersi istikamette güvenlik şeridini takip ederek en yakın hastanenin acil servisine götürdü.

Kaza yapan anne ve bebeğini otobüsle hastaneye götürdü VİDEO

Olay, otobüsteki araç içi kamera tarafından kaydedildi. Otobüs şoförü Taşdemir'in daha önce de aracında bulduğu 17 bin lirayı sahibine ulaştırdığı belirtildi.

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