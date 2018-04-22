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Kaza yapan araç 6 saat sonra GPRS'le bulundu

Antalya'da kahvaltı yapmaya giden gençlerin içinde olduğu otomobil uçuruma yuvarlandı. Bir gencin hayatını kaybettiği olayda kiralık araç, 6 saat sonra GPRS sinyalinden bulundu.

İHA | 22.04.2018 - 15:38..
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Kaza, saat 06.45 sıralarında Konyaaltı Çakırlar Mahallesi’ndeki Altınyaka yolu üzerinde meydana geldi.

Rent a car işleten babasının ofisinden 07 ECZ 31 plakalı kiralık aracı alan Alparslan Bilik (23), sabah erken saatlerde Abdurahman Rüzgar (21) ve Ümit Şahin (22) ile birlikte bir arkadaşlarını Antalya Havalimanı’na bıraktı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ardından kahvaltı yapmak için Çakırlar Mahallesi’ne yönelen sürücü Bilik, Altınyaka yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayarak 50 metrelik yükseklikten aşağıya yuvarlanan araçtaki Abdurahman Rüzgar araçtan fırladı. Rüzgar olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Bilik ile Şahin ise aracın altında sıkıştı.

Kaza yapan araç 6 saat sonra GPRS'le bulundu

Kaza yapan araç 6 saat sonra GPRS'le bulundu VİDEO

GPRS SİNYALİNDEN BULUNDULAR

Kaza sonrası ailelerin çocuklarına ulaşamaması üzerine aracın en son nerede olduğu Rent a car firmasından tespit edildi. Durumdan şüphelenen aile, polise haber verdi. Olaydan yaklaşık 6 saat sonra olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, gençlerin araç altında sıkıştığını tespit etti. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ve UMKE ekipleri çağrıldı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı gençleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Akdeniz Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Abdurahman Rüzgar’ın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan araç 6 saat sonra GPRS'le bulundu



Kaza yapan araç 6 saat sonra GPRS'le bulundu



Kaza yapan araç 6 saat sonra GPRS'le bulundu



Kaza yapan araç 6 saat sonra GPRS'le bulundu



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