Kaza yapan araç ağaca çıktı: 1’i bebek 4 yaralı

Kaza İzmit-Kandıra yolu üzeri Solaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kandıra istikametinden İzmit’e gitmekte olan ve içinde 2’si çocuk 6 kişi bulunan 41 BG 904 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Cihan K.’nin şerit değiştirmek istediği esnada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç orta refüjdeki bariyerleri aştıktan sonra yine orta refüjde bulunan bir ağaçta asılı kaldı.Kazada sürücü Cihan A. ile 4 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kızı yara almadan kurtulurken, eşi Serpil K, 1 yaşındaki oğlu E.K., akrabaları Fatma A. ve Mehmet Emin A. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar arasında bulunan 1 yaşındaki E.K.’nın korku dolu çığlıkları ise kaza alanını inletti. Kazayı görerek yardıma gelen bir kadın, kucağına aldığı minik E.K.’yi uzun süre sakinleştirmedi.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar arasında bulunan 1 yaşındaki E.K.’nın korku dolu çığlıkları ise kaza alanını inletti. Annesini kanlar içinde görerek kazanın da şoku ile ağlayan minik E.K., çevreden gelenlerin tüm çabalarına rağmen sakinleşmedi. Babası tarafından ambulansa taşınan E.K. ve sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan diğer yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet il Umuttepe Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.









ELAZIĞ'DA KAZA: 2 YARALI

Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi üzerine meydana geldi. E.K., idaresindeki 23 HH 996 plakalı otomobil ile Zübeyde Hanım Caddesinden, Malatya Caddesine doğru seyir halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil, havalanarak yaklaşık 6-7 metrelik ağaca vurup ikiye böldü.

Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan araç sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında otomobilden fırlayan bir parçanın da 23 LD 191 plakalı minibüsün camına isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili polis, soruşturma başlattı.



