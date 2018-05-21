Kaza yapan araç çaya uçmaktan ağaçlara çarparak kurtuldu

Sahur vakti yolan çıkan otomobil, Kastamonu'daki Sinanbey Kavşağı'nda kaza yaptı. Aracın 20 yaşındaki sürücüsü Mehmet Mete Gündüz, çaya uçmaktan son anda kurtuldu.
Kaza yapan sürücü Gündüz’ün, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
KALDIRIMA ÇIKAN ARAÇ AĞAÇLARA ÇARPTI
Gündüz'ün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kaldırıma çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza otomobil çaya uçmaktan bu sayede kurtuldu.
GENÇ SÜRÜCÜ AĞIR YARALI
Kazada araç sürücüsü Mehmet Mete Gündüz ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Gündüz, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza yapan araç, çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi.