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Kaza yapan araç çaya uçmaktan ağaçlara çarparak kurtuldu

Kastamonu'da kaza yapan bir araç çaya uçmaktan ağaçlara çarparak kurtuldu.

İHA | 21.05.2018 - 05:53..
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Sahur vakti yolan çıkan otomobil, Kastamonu'daki Sinanbey Kavşağı'nda kaza yaptı. Aracın 20 yaşındaki sürücüsü Mehmet Mete Gündüz, çaya uçmaktan son anda kurtuldu.

Kaza yapan sürücü Gündüz’ün, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza yapan araç çaya uçmaktan ağaçlara çarparak kurtuldu


KALDIRIMA ÇIKAN ARAÇ AĞAÇLARA ÇARPTI

Gündüz'ün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kaldırıma çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza otomobil çaya uçmaktan bu sayede kurtuldu.

Kaza yapan araç çaya uçmaktan ağaçlara çarparak kurtuldu

GENÇ SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Kazada araç sürücüsü Mehmet Mete Gündüz ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Gündüz, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza yapan araç, çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi.

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