taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün pişkinliği şaşırttı

İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta durmayan ehliyetsiz sürücü bir diğer araca hızla çarptı. Kaza sonrası açıklama yapan sürücü, ehliyetsiz araç kullanmaya devam edeceğini söyledi.

İHA | 14.07.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kırımızı ışıkta durmayan ehliyetsiz sürücü, kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptı. Bir kişinin yaralandığı kazadan ders almayan pişkin sürücünün, ehliyetsiz araç kullanmaya devam edeceğini söylemesi pes artık dedirtti.

ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan Barış Demir, ehliyetsiz bir şekilde kullandığı otomobille kırmızı ışıkta durmayarak kavşaktan dönmeye çalışan Şebnem Verk yönetimindeki otomobile hızla çarptı.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün pişkinliği şaşırttı

ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Şebnem Verk, hafif şekilde kolundan yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların çekici yardımı ile çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün pişkinliği İZLE

"HAYAT BU KADAR UCUZ MU"

Gözyaşları içerisinde kaza anını anlatan Verk, "Yeşil ışıktan geçtiğimde aşağıdan hızla gelen araç bana çarptı. O kadar hızlı geliyordu ki beni öbür tarafa döndürdü. Hayat bu kadar ucuz mu." diyerek kazanın oluşumuna tepki gösterdi.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün pişkinliği şaşırttı

"KENDİ MAHALLEMDE SÜRERİM"

Hızlı olmadığını iddia eden ehliyetsiz sürücü Barış Demir ise; "Aşağıdan geliyordum yavaştan vurduk. Araba pert olmuş. Yapacak bir şey yok." dedi. Bir daha ehliyetsiz şekilde araba sürüp sürmeyeceği sorulan Demir'in, "Burada sürmem kendi mahallemde sürerim." demesi pes artık dedirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

149
Adnan Oktar'a destek eylemi

Adnan Oktar'a destek eylemi

478
Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

175
Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

210
Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

128
Ebru Şallı'dan samimi açıklamalar

Ebru Şallı'dan samimi açıklamalar

36
Irak hükümeti Bağdat'ta interneti kesti

Irak hükümeti Bağdat'ta interneti kesti

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM