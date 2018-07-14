Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün pişkinliği şaşırttı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kırımızı ışıkta durmayan ehliyetsiz sürücü, kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptı. Bir kişinin yaralandığı kazadan ders almayan pişkin sürücünün, ehliyetsiz araç kullanmaya devam edeceğini söylemesi pes artık dedirtti.

ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan Barış Demir, ehliyetsiz bir şekilde kullandığı otomobille kırmızı ışıkta durmayarak kavşaktan dönmeye çalışan Şebnem Verk yönetimindeki otomobile hızla çarptı.

ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Şebnem Verk, hafif şekilde kolundan yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların çekici yardımı ile çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün pişkinliği İZLE



"HAYAT BU KADAR UCUZ MU"

Gözyaşları içerisinde kaza anını anlatan Verk, "Yeşil ışıktan geçtiğimde aşağıdan hızla gelen araç bana çarptı. O kadar hızlı geliyordu ki beni öbür tarafa döndürdü. Hayat bu kadar ucuz mu." diyerek kazanın oluşumuna tepki gösterdi.

"KENDİ MAHALLEMDE SÜRERİM"

Hızlı olmadığını iddia eden ehliyetsiz sürücü Barış Demir ise; "Aşağıdan geliyordum yavaştan vurduk. Araba pert olmuş. Yapacak bir şey yok." dedi. Bir daha ehliyetsiz şekilde araba sürüp sürmeyeceği sorulan Demir'in, "Burada sürmem kendi mahallemde sürerim." demesi pes artık dedirtti.