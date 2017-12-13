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Kaza yapan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün otomobili takla attı. Hafif sıyrıklarla kurtulan Sibel K. kaza sonrası şoka girdi.

İHA | 13.12.2017 - 05:39..
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde kaza yapan Sibel K., gözyaşlarını tutamadı. Kaza sonrası şoka giren Sibel K., hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza yapan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu

ŞOKA GİREN KADINI ARKADAŞI SAKİNLEŞTİRDİ

Maltepe istikametinden, Bağdat Caddesi istikametine giden Sibel K. yönetimindeki 34 KG 9662 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kadın sürücünün yardımına ise yanında bulunan arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Sibel K. ise, uzun süre gözyaşı döktü. Kaza sonrası şoka giren kadın sürücüyü, kazada yanında bulunan arkadaşı sakinleştirdi.

Maltepe’de kaza yapan kadın sürücü şoka girdi VİDEO


Kaza yapan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu

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