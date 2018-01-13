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Kaza yapan kamyondaki tonlarca hamsi yola saçıldı

Samsun'un Terme ilçesinde bir kamyon ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralanırken, tonlarca hamsi yola saçıldı.

DHA | 13.01.2018 - 23:59..
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Kaza, Terme ilçesi Kozluk kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ordu'dan Samsun yönüne giden Yunus Emre Özlü yönetimindeki 61 K 8809 plakalı hamsi yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, Osman Tunç yönetimindeki 55 E 0506 plakalı otomobille çarpıştı. Karşı şeriden geçen kamyon, Osman Güngör yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kaza yapan kamyondaki tonlarca hamsi yola saçıldı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, kamyon şoförü Yunus Emre Özlü ile yanındaki Mahmut Celal K., otomobil sürücülerinden Sevim Güngör ile beraberindeki Osman Güngör yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Terme ve Çarşamba İlçe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yapan kamyondaki tonlarca hamsi yola saçıldı

YOLA SAÇILAN TONLARCA HAMSİ TEMİZLENDİ

Yola saçılan tonlarca hamsi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan karayolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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