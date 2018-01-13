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Korkutmaya çalışırken istemsizce dünya tatlısı olan minik

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Erdoğan: Çapulcuları bir haftayı bulmaz yok ederiz

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1 Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı ABD Savunma Bakanlığı, Hawaii adasına yönelik bir füze saldırısı yapıldığına dair alarmın yanlış olduğunu duyurdu.

2 Bursa’da patlayan su borusu trafiği felç etti Alt yapı çalışmaları esnasında su borusu patlayınca trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

3 Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı Ankara’dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı pistten çıktı.

4 Kaza yapan kamyondaki tonlarca hamsi yola saçıldı Samsun'un Terme ilçesinde bir kamyon ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralanırken, tonlarca hamsi yola saçıldı.

5 Kayıp şahıs göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kendisini Suriyeli olarak tanıtan insan tacirinin, İzmir'de kayıp şahıs olarak arandığı belirlendi.

6 Galatasaray teknik heyeti ile gazeteciler maç yaptı Galatasaray, devre arası kampı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürürken, bugün idmanın ardından Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı.