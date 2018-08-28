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Kaza yapan şoför: Ben buranın yabancısıyım

Sarıyer’de, sürücüsü manevra yaptığı sırada dorse mili kırılan tır devrilme tehlikesi geçirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk yaşandı.

DHA | 28.08.2018 - 21:26..
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Ayazağa’daki bir depoya malzeme getiren 59 RL 245 plakalı tırın sürücüsü Rahmetullah Aycan, yolu karıştırınca geri dönmek istedi. Aycan, U dönüşü yaptığı sırada, yük nedeniyle dorsenin mili kırıldı. Bu sırada devrilme tehlikesi yaşayan tır, dorse destek ayakları sayesinde devrilmekten kurtuldu.

"ARAÇ DEVRİLME TEHLİKESİ GEÇİRİYOR"

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, tırın her iki yönü de kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Tır sürücüsü Aycan, "Dönüş yaptık. Bizim adres aşağıda. Ben buranın yabancısıyım. Aşağı döneceğim sırada, böyle oldu işte. Araç, devrilme tehlikesi geçiriyor. Polisi aradık, itfaiyeyi aradık. İtfaiye şu an bir şey yapamıyor. Vinçle kaldırılacak." dedi.

Kaza yapan şoför: Ben buranın yabancısıyım VİDEO

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