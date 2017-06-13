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Kaza yapan şoförden savunma: Olana, ölmüşe çare yok

Erzurum'da kırmızı ışıkta duran minibüse arkadan çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden olan kamyonet şoförü Adem Geyik de yaralandı.

13.06.2017 - 10:51
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Erzurum - Erzincan karayolu üzerindeki Kazım Karabekir Stadyumu Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada, Adem Geyik yönetimindeki 53 FD 221 plakalı kamyonetle, önünde kırmızı ışıkta bekleyen İlhan Kaplan yönetimindeki 25 AC 055 plakalı minibüse hızla çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile minibüs yaklaşık 50 metre ileri gittikten sonra durabildi. Kaza sonrası 2 araçta da hasar meydana geldi. Kazanın şokunu kısa sürede üzerinden atan Geyik, minibüsteki yaralıların yardımına koştu. Güçlükle minibüsten inen sürücü İlhan Kaplan ile yanındaki 2 kişiye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kaldırıma oturtup boyunduruk takarak ilk müdahaleyi yaptı.

"SEN FREN YERİNE GAZA MI BASTIN?"

Bu sırada kazazedeler ile kaza yapan pikap sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaralananlar, "Yahu arkadaş sen fren yerine gaza mı bastın?" diye sordu.

"OLANA, ÖLMÜŞE ÇARE YOK"

Bunun üzerine Geyik, "Bilmiyorum. Hatırlamıyorum nasıl oldu. Hem gaza, frene ne fark eder. Olana, ölmüşe çare yok." diye karşılık verdi.

Kaza yapan şoförden savunma: Olana, ölmüşe çare yok

"KORKUDAN BİR SÜRE ARAÇTAN İNEMEDİK"

Minibüs sürücüsü İlhan Kaplan, şöyle dedi: "Organize sanayiye peynir götürüyordum. Kırmızı ışıkta beklerken birisi arkadan çarptı, minibüsün içinde birbirimize girdik. Araç kontrolden çıkıp yaklaşık 50 metre gittikten sonra durdu. Biz tır ya da kamyonun çarptığını sandık. Korkudan bir süre araçtan inemedik. Çok şükür yaşıyoruz. Bize çarpan sürücü sanırım fren yerine gaza bastı."

Kaza yapan şoförden savunma: Olana, ölmüşe çare yok

İğne yaptırmaktan korkan kamyonet sürücüsünü ise, yaraladığı kişiler ve çevrede bulunanlar ikna etti. Bir kişinin eliyle yüzünü kapattığı sürücü Adem Geyik'e de iğne yapıldı. Sevk edilen trafik polisleri sürücülere alkol testi yaptıktan sonra küçük sıyrıkları bulunan 4 yaralı, sevk edilen 2 ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan şoförden savunma: Olana, ölmüşe çare yok

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