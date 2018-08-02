Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı otomobil alev aldı

Kadirli'de seyir halindeki bir otomobil, sürücünün kontrolü kaybemesi sonucu trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası aracını yola park eden sürücü olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ KAÇTI ARAÇ YANDI

Kaza sonrası bulvar üzerinden Adalet caddesine girip park eden araç şoförü aracı bırakarak kaçtı.

Bir süre sonra ise otomobilden alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi.

Kısa sürede tüm otomobili saran alevler,otomobili kullanılmaz hale getirdi. Lpg’li olan otomobil yangın esnasında patlama riskine karşı polis tarafından otomobil çevresine emniyet şeridi çekilerek vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.