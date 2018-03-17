Beylikdüzü’nde adının T.Y. olduğu öğrenilen bir ticari taksi şoförü, manevra yaptığı esnada başka bir araca çarptı.

POLİS ÇAĞIRDILAR

Ticari taksinin çarptığı araçta ufak çapta maddi hasar meydana gelirken, karşı tarafın kadın sürücüsü kaza raporu tutmak istedi. Bu sırada T.Y.’nin yanında ehliyeti olmayınca taraflar anlaşamadı ve 155’i arayarak polis çağırdı.

TAKSİCİNİN ŞÜPHELİ TAVIRLARI

Olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, T.Y.’nin tavırlarından şüphelendi.

Kaza yapan taksicinin üzerinden uyuşturucu çıktı VİDEO

ARAÇTAN ESRAR ÇIKTI

Araç içerisinde uyuşturucu kokusu da sezen trafik ekipleri, aracın içinde detaylı arama yaptı. Aramada aracın torpido gözü olarak tabir edilen yerin bölmesinde bir kısmı tüketilmiş bir fişek esrar maddesi ele geçirildi.

Tutanak tutulduktan sonra kaza yapan diğer kadın sürücü işlemleri sonrası gönderildi.