taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Kaza yapan tırdan 2 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kişinin öldüğü kazada, tır kupasında piyasa değeri 2 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA | 14.04.2018 - 22:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Dün gece Doğubayazıt-Çaldıran yolu 25. kilometresinde Somkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran vatandaşı Mikail Askar’ın kullandığı 25 D 36910 plakalı tır, havanın yağmurlu olması nedeniyle kontrolünden çıkarak devrildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Mikail Askar ve yanında bulunan bir kişi tırda sıkışarak feci şekilde can verirken, binlerce kitap etrafa saçıldı. Valilikten yapılan açıklamada kaza sonrası güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında tırın kupa kısmında şüpheli paketlerin görülmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararının ardından tırda narkotik köpeği ile arama yapıldı.

TIR'DAN 2 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilen olan 66 bin 562 adet captagon hap ve 6 bin 400 dolar ele geçirildiği bildirildi.

Olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

Kaza yapan tırdan 2 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bursa'da rehine krizi kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı
Merkez Osmangazi ilçesinde, pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan, kayınvalidesinin ev sahibini rehin alarak evi ateşe veren şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Hasta adamın öldükten 3 ay sonra cesedi bulundu
Adana'da arkadaşlarının 3 aydır hastanede tedavi gördüğünü sandığı 70 yaşındaki astım hastası Yüksel Efe'nin cesedi evde çürümüş olarak bulundu.
Çaldığı koyunları yürüterek götürdü
Adana'da bir ağıldan 12 koyun çalan Soner Ç., koyunları yürüterek götürdü.
Aydın'da kuzenler kardeş çıkınca 6 mezar açıldı
Kuzen olarak bildiği kişilerin kardeşi olduğunu öğrenen Recep Onaca, mahkeme kararıyla 6 mezardan DNA örneği aldırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM