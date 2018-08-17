Kaza yapınca 'UBER sıkıştırdı' diyen taksici alkollü çıktı

Şişli Harbiye Taşkışla Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sabah saatlerinde şoförlük yaptığı ticari taksiyi alan Cem Ç., müşteri aramak için yola çıktı.

UBER SIKIŞTIRDI

Taksici Nişantaşı’ndan Harbiye istikametine seyir ettiği esnada iddiasına göre, kendisini UBER olduğunu düşündüğü lüks bir minibüs sıkıştırdı. Olay sonucu taksici aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YARA ALMADAN KURTULDU

Kontrolden çıkan araç refüjü aştıktan sonra trafik ışıklarını devirerek durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü Cem Ç., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1.01 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı. Taksinin kullanılamaz hale geldiği kazada, trafik polisleri sürücü Cem Ç.’ye alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda ticari taksi şoförlerinde 0.25 üst sınırı olan promil, taksicide 1.01 çıktı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Bunun üzerine polis ekipleri sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Taksi ise alkolsüz bir sürücüye teslim edildi.