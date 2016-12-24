Kaza yaptığı yere reflektör koyarken otomobil çarptı

Alınan bilgiye göre, Ferman Mammadlı (20) idaresindeki 10 MM 090 Azerbaycan plakalı lüks otomobil, Esenler TEM bağlantı yolunun Atışalanı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, güçlükle durabildi.
ARKADAŞLARINA KAZA YAPTIĞINI HABER VERDİ
Telefonla arkadaşlarını arayıp kaza yaptığını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Mammadlı, kaza mahalline reflektörleri yerleştirmek için araçtan indi.
Reflektörleri aracın çevresine koyan Mammadlı'ya bu sırada aynı yönde seyreden Yasin Soydemir'in kullandığı 34 NS 6081 plakalı otomobil çarptı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Daha sonra savrularak bariyerlere çarpan Mammadlı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ceset, polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından morga gönderildi.
Olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. İlk kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.