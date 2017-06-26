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Kaza yaptılar, 'Bir şeyiniz var mı' diye sorup kaçtılar

Ataköy'de kazaya karışan bir otomobil Metrobüs yoluna girdi. Otomobilin sürücüsü araçla, diğer 2 kişi yaya olarak kaçtı.

26.06.2017 - 08:36
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Kaza, saat 00.15 sıralarında D-100 karayolu Ataköy mevkiinde meydana geldi. 53 DU 584 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek iki otomobile çarptı. Otomobillerden biri tel bariyerleri aşarak Metrobüs yoluna girdi. Bu sırada yoldan Metrobüs geçmemesi olası bir faciayı engelledi.

3 GENÇ KAÇTI

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen 53 DU 584 plakalı otomobilde bulunan 18 yaşlarındaki üç gençten sürücü kazalı otomobiliyle, bu otomobilden inen diğer iki kişi de yaya olarak kaza yerinden kaçtı. Kaza yapan otomobilin kopan parçaları ve plakası ise kazanın yaşandığı yerde kaldı.

Kaza nedeniyle Metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak yapıldı. D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik dururken, bazı sürücülerin otomobillerinden indiği görüldü. Yaklaşık yarım saat aksayan trafik kazalı otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaza yaptılar, 'Bir şeyiniz var mı' diye sorup kaçtılar VİDEO

"BİR ŞEYİNİZ VAR MI DEDİ"

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü DHA muhabirine yaptığı açıklamada "Ben yolumda gidiyordum önce bir otomobile çarpmış sonra bana çarpıp attı. Kendisi de durdu geldi 'bir şeyiniz var mı' dedi sonra kazalı arabasına bindi kaçtı. 18-19 yaşlarında çocuklardı" dedi.

Diğer otomobil sürücüsü ise, "Önce bana çarptı sonra diğer araca çarptı. Sonra kazalı bir şekilde aracını aldı kaçtı. Plakası buraya düştü. Araçtan inen iki kişi de yaya olarak kaçtı. Alkollülerdi şişe burada. Alkollü oldukları için kaçtılar" diye konuştu. Polis kaza sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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