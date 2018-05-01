taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.283
USD
4,0944
EURO
4,9225
ALTIN
172,16
PETR
74,0100

Kaza yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı

Düzce'de şaka olsun diye eşinin aracını sıkıştırarak takla atmasına neden olan Barış Baş serbest bırakıldı.

DHA | 01.05.2018 - 14:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Kaza yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı

EŞİ YÜZÜNDEN KAZA YAPTI, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Düzce'de, yolda karşılaştığı eşi tarafından 'şaka olsun' diye sıkıştırıldığını iddia eden Gülcan Baş'ın panikleyerek otomobiliyle önündeki araca çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından kaçan, daha sonra polis merkezine giderek ifade veren Barış Baş, serbest bırakıldı.

Gülcan Baş eşinden şikayetçi olmazken, çarptığı otomobilde bebekleriyle yaralanan çiftin Barış Baş'tan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaza yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı

'ŞAKA' OLSUN DİYE SIKIŞTIRDI

Kaza, önceki gece D- 655 yolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı 68 HF 606 plakalı otomobili görünce, 'şaka olsun' diye sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, Mesut Yoldaş yönetimindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ARAÇ TAKLA ATMIŞTI

Gülcan Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Diğer araç ise dere yatağına uçtu. Kazada, Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı

SIKIŞTIRMA İHBARINDA BULUNULMUŞ

Yapılan incelemede 155 Polis ihbar hattına bir kadın sürücünün başka bir araç tarafından sıkıştırıldığı ihbarı ulaştığı, polis ekiplerinin olaya müdahale etmek için Konuralp mevkiine giderken kazanın meydana geldiği belirlendi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Barış Baş ise polis merkezine gelerek ifade verdi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gülcan Baş eşinden şikayetçi olmazken, kazada mağdur olan ve 8 aylık bebekleri yaralanan Mesut ve Büşra Yoldaş, Barış Baş ve eşi Gülcan Baş'tan şikayetçi oldu. Barış Baş ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Kaza yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Osmaniye'de kalp krizi geçiren üniversite öğrencisi öldü
Osmaniye'de üniversite öğrencisi Muharrem Kalay (23), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Van'da eşiyle tartışan öğretmen av tüfeğiyle intihar etti
Sınıf öğretmeni Ali K., eşi ile tartıştıktan sonra kendisini yatak odasına kilitleyip, av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Gaziantep'te çimento yüklü kamyon devrildi sürücü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet Yatmaz (50) yaşamını yitirdi.
56 kaçak şahıs bir minibüste yakalandı
Van’ın Muradiye ilçesinde kapan atılarak durdurulan minibüste 56 kaçak şahıs yakalanırken, sürücü ise gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti

Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti

104
Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

88
Messi 1000. golünü attı

Messi 1000. golünü attı

42
Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli

Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli

92
AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor

AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor

41
Yurt dışındaki seçmen için oy verme tarihleri

Yurt dışındaki seçmen için oy verme tarihleri

42
1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM