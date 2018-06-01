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Kazada alev alan aracı TOMA söndürdü

Bayrampaşa'da bir araç park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında çarpan araç aniden yanmaya başladı.

İHA | 01.06.2018 - 05:25..
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Gece saat 03:00 sularında Bayrampaşa'da seyir halinde olan bir otomobil, duran araca çartı. Kazanın etkisiyle yanan otomobili şans eseri o bölgeden geçen TOMA kurtardı.

Kazada alev alan aracı TOMA söndürdü

İTFAİYE BEKLERKEN TOMA GELDİ

Çarpmanın etkisiyle Talha B., araç içerisinden çıkarken, kaza yapan otomobil alev almaya başladı.

Yoldan geçen diğer sürücüler, yangın tüpleriyle yanan otomobili söndürmeye çalıştı. 15 adet yangın tüpü alevler içerisinde kalan aracı söndürmeye yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

O esnada oradan geçen Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) alevler içerisinde kalan otomobile müdahale etti. TOMA tarafından söndürülen otomobilde itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Kazada alev alan aracı TOMA söndürdü VİDEO


Kazada alev alan aracı TOMA söndürdü


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