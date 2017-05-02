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Kazada araç mağazaya uçarak girdi

Evlerinin altındaki boş mağaza dükkanındaki sesleri duyup gelenler gözlerine inanamadı.

02.05.2017 - 09:41
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kaza

İstanbul Beylikdüzü'nde görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri ölen olmadı.

Adnan Kahveci mahallesi civarında, aracının kontrolünü kaybeden şoför, iki ağacı devirdikten sonra bir sitenin inşaat halindeki mağazasına girdi.

"ARABA BURAYA NASIL GİRDİ?"

Mağazanın içinde ve dışında herhangi bir lastik izi olmaması, çevredeki vatandaşların "Bu araba buraya nasıl girdi?" sorusunu sormasına neden oldu.

Süratli olduğu öğrenilen aracın, ağaçlara çarptıktan sonra kaldırım ya da rampa nedeniyle mağazaya adeta 'uçarak' girmiş olabileceği düşünülüyor.

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