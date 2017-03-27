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Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

KKTC'de geçirdiği trafik kazası sonucu ayağı kopan 9 yaşındaki Erdem Hırka, Türk Hava Yolları yolcu uçağı ile İstanbul'a getirildi.

27.03.2017 - 03:57
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Güzelyurt şehrinde dün saat 16.30 sıralarında narenciye bahçesini çapalayan traktörün çamurluğunda oturan 9 ayşındaki Erdem Hırka, dengesini kaybederek düştü. Kazada, Erdem Hırka'nın sağ ayağı bilekten koptu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk ameliyata alındı. Ardından ailesi İstanbul Memorial Hastanesi ile iletişime geçti. Kopan ayağın yerine dikilmesi için Erdem Hırka, Ercan Havalimanı'na getirilerek Türk Hava Yolları'nın TK-967 seferiyle saat 19.00'da uçağa bindirildi.

Uçağın Kaptan pilotu İstanbul Hava Sahasına girince İstanbul Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol Kulesine durumunu bildirerek acil iniş izini istedi. Kulenin, acil izini vermesinin ardından uçak, İstanbul'a saat 20.35'te indi. Uçak park alanına giderken ambulifit adı verilen asansör sedyenin hazır bekletildiği görüldü.

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

THY hostesinin ve uçağa sağlık hizmeti veren görevlilerin uçağın arka kapısından hızlı hareket ettikleri görüldü. Erdem Hırka, sedye ile ambulifte konuldu. Kopan ayak bileğinin de özel bir kutuda taşındığı öğrenildi. Erdem Hırka, Daha sonra ambuliftten alınarak ambulans'a taşındı. Hırka'nın Memorial Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındığı öğrenildi.

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

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