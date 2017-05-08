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Kazada genç kızın boğazına inşaat demiri saplandı

Gaziantep'te otomobilin çarptığı inşaat duvarındaki demirin ön camdan girerek boğazına saplandığı Hande Karaoğlu, tedaviye alındı.

08.05.2017 - 23:23
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Olay, dün gece Pancarlı Mahallesi 6'ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Hande Karaoğlu'nun ön koltuğunda bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, inşaatı devam eden bir binaya çarparak kaza yaptı.

Kazada genç kızın boğazına inşaat demiri saplandı

İNŞAAT DEMİRİ GENÇ KIZIN BOĞAZINA SAPLANDI

Kaza sırasında duvara kaynak yapılan 6 metre uzunluğundaki demir Çubuk, otomobilin ön camını parçalayarak koltukta oturan genç kızın boğazına saplandı.

Kazayı ve genç kızı boğazında inşaat demiri ile görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin ön koltuğunda boğazına 6 metrelik demir saplanmış halde bulunan genç kız için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla, ön cam ile genç kızın boğazı arasındaki demir, kesme makasıyla kesildi.

Demir çubuğun bir kısmının boğazında saplı kaldığı Karaoğlu da ilk müdahalesini yapan sağlık ekiplerince ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste hemen müdahale edilen genç kız, hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kazada genç kızın boğazına inşaat demiri saplandı

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