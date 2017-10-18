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Kazada hurdaya dönen otomobilini bırakıp gitti

Tekirdağ'da, kazada hurdaya dönen otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

18.10.2017 - 12:06
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Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, çevreyolunda gece bir otomobilin bariyerlere çarptığı ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede kaza yerine gitti. Sağlık ekipleri de 4 ambulansla olay yerine sevk edildi.

Bariyerlere çarparak hurdu yığınına dönen otomobilin içi ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, hiç kimseyi bulamadı.

Kazada hurdaya dönen otomobilini bırakıp gitti

ARACIN SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Polis, telsiz anonsuyla haber merkezine hastanelere giden yaralının olup olmadığının sorulmasını istedi. Araştırmalarda, hastanelere giden yaralının da olmadığı belirlenince, sürücünün bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobilini bırakıp gitti

Kazada hurdaya dönen otomobilini bırakıp gitti

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