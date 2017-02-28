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Kazada kayıp olarak aranan kişi evinde bulundu

Adana'da 2 kişinin yaralandığı kazada akıntıya kapılıp kaybolduğu şüphesiyle yaklaşık 2 saat aranan Özer Sönmez, evinde bulundu.

28.02.2017 - 09:04
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Kaza, merkez Seyhan İlçesi Uçak Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Bayındır yönetimindeki 01 HM 624 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp atık su kanalına uçtu.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Bayındır ile yolcu konumundaki Hanifi Güllü'yü itfaiye erlerinin yardımıyla araçtan çıkarttı.

Kazada kayıp olarak aranan kişi evinde bulundu

Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'ne götürülen Bayındır'ın "Otomobilde kuzenim Özer Sönmez de vardı" sözleri üzerine kazanın meydana geldiği bölgede kapsamlı arama başlatıldı.

Sönmez'in akıntıya kapılmış olmasından şüphelenen polis, kaza yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi CANKUR ve AFAD ekiplerini istedi. Ekipler, atık su kanalı ve çevresinde yaptığı aramada Sönmez'i bulamadı. Sönmez'in kaza sırasında dışarı fırlayıp, aracın altından kalmış olabileceğini düşünen ekipler, itfaiye aracının vinci ile otomobili bulunduğu yerden çekti. Fakat Sönmez buradan da çıkmadı.

Kazada kayıp olarak aranan kişi evinde bulundu

CANKUR ve AFAD ekipleri Sönmez'i kaza yerinde ararken, polis de ev adresine ulaştı. Eve giden polisler, Sönmez'i burada bulunca 2 saatlik arama çalışması sonlandırıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Sönmez'in kaza sırasında araçta olup olmadığı konusunda ise açıklama yapılmadı. Hastanede tedavileri devam eden Bayındır ve Güllü'nün durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazada kayıp olarak aranan kişi evinde bulundu

Kazada kayıp olarak aranan kişi evinde bulundu

Kazada kayıp olarak aranan kişi evinde bulundu

Kazada kayıp olarak aranan kişi evinde bulundu

Kazada kayıp olarak aranan kişi evinde bulundu

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