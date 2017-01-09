Kazada kopan kolu bulmak için seferber oldular

Kısas mahallesinde öğle saatlerinde meydana gelen olay şöyle gerçekleşti; Haliliye Belediyesi’ne ait Mehmet Sever yönetimindeki çöp toplama kamyonu, park halindeki TIR’a arkadan çarptı.

KOPAN KOLU BULMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Sever ile temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansa taşınan yaralı işçinin, sol kolunun koptuğu fark edilince ekipler çalışma başlattı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye gönderilirken, ekipler ise kaza sırasında yola savrulan mısırların arasında kopan kolu bulmak için yoğun çaba gösterdi.

MISIRLARIN ARASINDA BULUNDU

Yaklaşık yarım saat süren arama sonunda kopan kol, mısırların arasında bulundu ve özel koruyucu kaba konularak, dikilmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.