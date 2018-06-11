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Kazada ölen anne ile bebeği aynı mezara defnedildi

Antalya’da, trafik kazasında yaşamını yitiren 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ile bebeği toprağa verildi. Eşinin ve bebeğinin tabutuna bakmakta zorlanan babanın acılı hali yürekleri dağladı.

İHA | 11.06.2018 - 08:22..
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Antalya-Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde Cumartesi günü saat 17.50’de Korkuteli’nden Antalya’ya giden ziraat mühendisi Okan Haluk Çalışkan’ın (33) kullandığı otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri sürücü Çalışkan ile nişanlısı Serap Tek (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ziraat mühendisleri 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin (31) ve Cemil Öztürk da ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı Serap Tek’in cenazeleri Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada ölen anne ile bebeği aynı mezara defnedildi

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan hamile Ezgi Görkem Şahin Akdeniz Üniversite Hastanesine, Cemil Öztürk ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen 9 aylık hamile Şahin ile karnındaki erkek bebeği kurtarılamadı.

Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Cemil Öztürk ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazada ölen anne ile bebeği aynı mezara defnedildi

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Sabah saatlerinde Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri, talihsiz kadının babası Şahin Ateş ve akrabaları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Şahin’in cenazesi tabuta konuldu. Bu sırada cenaze ekipleri tarafından minik bebek için de boyu yaklaşık 50 santim olan ayrı bir tabut getirildi. Minik bebek annesinin olduğu tabuta konulurken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Otopsi sonrası defin için Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da katıldığı törende hayatını kaybeden Şahin’in yakınları ile mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kazada ölen anne ile bebeği aynı mezara defnedildi

EŞİNİN VE BEBEĞİNİN TABUTUNA BAKAMADI

Talihsiz kadının eşi Emrah Şahin ise yakınları ve arkadaşlarının yardımıyla ayakta durabildi. Acılı babanın, cenaze namazı esnasında eşi ve bebeğinin olduğu yazmalı tabuta bakmakta güçlük çektiği gözlendi.

Kazada ölen anne ile bebeği aynı mezara defnedildi

AYNI MEZARA DEFNEDİLDİLER

Kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğa uğurlanan anne ve bebeği, aynı mezara konuldu.

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