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Kazada ölen görme engelli, asli kusurlu bulundu

Antalya'da otomobiliyle çarptığı görme engelli çiftten Mehmet Kalkan'ın ölümüne, Sevgi Kurt Kalkan'ın yaralanmasına neden olan M.E.'nin yargılanmasında Mehmet Kalkan, asli kusurlu bulundu.

DHA | 28.12.2017 - 09:33..
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Antalya'nın Kepez İlçesi Sütçüler Caddesi'nde 12 Nisan'da nisan ayında yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli çift Mehmet ve Sevgi Kurt Kalkan'a, M.E.'nin kullandığı 07 F 8889 plakalı otomobil çarptı. Mehmet Kalkan olay yerinde yaşamını yitirdi, Sevgi Kurt Kalkan hafif yaralandı. Mehmet Kalkan'ın cenazesi toprağa verildi, Sevgi Kurt Kalkan taburcu edildi. Sürücü M.E. ise tutuklandı.

Kazada ölen görme engelli, asli kusurlu bulundu
Fotoğraf: Temsili

ASLİ KUSURLU

Mahkemede, Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor okundu. Yayalar Mehmet Kalkan ve Sevgi Kurt Kalkan'ın bölünmüş yolun karşısına geçmek üzere kaldırımda yan yana yürüdükleri belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Kalkan çifti yol kenarına geldiğinde, sürücülerin onların görme engelli olduklarını fark ederek zamanında tedbir alması bakımından, beyaz bastonu soldaki yayanın sürücülerin görebileceği şekilde taşıması gerekirdi. Beyaz bastonu sol taraftaki yaya Sevgi Kurt Kalkan'ın taşıması gerekirken aksine hareketle sağ taraftaki yaya Mehmet Kalkan beyaz bastonu sağ elinde gayri nizami taşımıştır. Bu halleriyle sürücünün, yayaların görme engelli olduğunu anlaması engellenmiştir. Akabinde yan yana koşarak karşıya geçmek istedikleri sırada sollarında bölünmüş yol üzerinde fren intikal mesafesi içerisinde seyir halinde olan sürücü M.E. yönetimindeki otomobil, yayalara çarpmıştır. Olayda yayalar asli kusurludur."

RAPORA İTİRAZ ETTİ

Antalya'da bir dönem Altınokta Körler Derneği Başkanlığı da yapan Sevgi Kurt Kalkan'ın avukatı Hasan Puluç rapora itiraz etti. Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nın hazırladığı rapor ile kaza tespit tutanağı arasında çelişki bulunduğunu kaydeden Hasan Puluç, olay yerinde keşif yapılmasını ya da yeniden rapor alınmasını talep etti. Hasan Puluç, “Ben de katılanlar gibi görme engelliyim. Mahkemece kanaat oluşması için görme engellilerin kullanmış olduğu bastonu huzurunuza getirdim. Bastonun tutuş şekli ön tarafa gelecek şekilde olur. Önünüzde yaklaşık 1 metre mesafe kontrolü sağlar. Tutuş şekli itibariyle önünüzde yer alır ve yan taraftan gelen bir kişinin görmemesi mümkün değildir. Buna ilişkin ihtisas dairesi aksi yönde rapor tanzim etmiştir. Daha önce verilen raporla arasındaki çelişkinin giderilmesi için yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise yeniden rapor alınmasına gerek olmadığını söyledi. Sanık M.E. ise beraatını istedi. Mahkeme Başkanı Melih Can Kırova, olay yeri tespit tutanağı ile Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın raporunda olayın geçtiği yere ilişkin yolun geliş ve gidiş istikametinin net bir şekilde ortaya konulmadığına dikkat çekerek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kazada ölen görme engelli, asli kusurlu bulundu

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